Aposta perquè la fórmula de l’administració s’implanti al sector privat

La Unió Sindical d’Andorra (USdA) considera que la manera efectiva per acabar amb les desigualtats salarials entre homes i dones és establir un sistema de categories professionals a les quals s’associï un salari. La proposta consisteix en el fet que “les persones se situïn i es classifiquin en una graella laboral, composta per exemple per oficials de primera, de segona o aprenents”. Un model similar al de la Funció Pública, van apuntar des de la plataforma sindical, que “fa molt temps que funciona i funciona bé”, en la qual cada categoria professional té unes característiques associades i també una retribució

#2 Airlog

(12/03/18 08:25)



#1 Funcionari cabrejat

(12/03/18 07:10)