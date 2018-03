Detinguts tres directius del grup Partouche per blanqueig al casino

Es muntaven partides de pòquer on la majoria del que es jugava no es declarava i es netejaven els diners

Set persones, incloent-hi tres administradors de casinos del grup Partouche, van ser detinguts per la policia del Servei Central de Curses i Jocs (CSJ) durant la nit de dissabte a diumenge. La policia va fer recerques a tres dels establiments de jocs del grup al sud de França. Partouche ha estat un dels nou que es presenten al concurs per obtenir la llicència per obrir un casino a Andorra. El grup francès ha presentat una oferta conjuntament amb el grup Cierco per situar el casino a l’antic hotel Salvia que connecta l’avinguda Meritxell i Prat de la Creu. El projecte

