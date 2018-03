Xavier Espot anuncia que es cobriran entre cinc i set places vacants

El ministre d'Interior ha reconegut que "és un moment molt significatiu pel que fa al transport sanitari"

Actualitzada 08/03/2018 a les 17:35

Redacció Andorra la Vella

El ministre Xavier Espot, ha assegurat que "no hi hauria d'haver problemes perquè es convoquin proves per tal de cobrir entre cinc i set places vacants" i ha reconegut que "és un moment molt significatiu pel que fa al transport sanitari". Ho ha dit durant la celebració del patró del Cos de Bombers que ha tingut lloc aquesta tarda i que ha comptat amb la presència del director del cos, Joan Carles Recasens i el cap de Govern, Toni Martí. Recasens ha confirmat l'aprovació de la llei de bombers i ha assenyalat que "caldrà desenvolupar el reglament de la llei durant aquest any". També ha anunciat que hi ha voluntat de crear una nova cotxera als terrenys situats darrere del parc de Santa Coloma per estacionar els vehicles. Per la seva banda, Martí s'ha referit al cos de bombers com un col·lectiu que "representa els valors més preuats de qualsevol societat".

Durant la celebració, s'ha aprofitat per recordar que l'any passat es van realitzar fins a 7.470 intervencions, el que representa un 10% respecte al 2016. Finalment, s'ha dut a terme un emotiu homenatge a Joan Gatell i Toni Gràcia, els dos bombers que van perdre la vida durant l'any passat.