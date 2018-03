El grup Cierco vol invertir 17 milions en el projecte del casino

La inversió es tiraria endavant amb la col·laboració del grup Partouche

El grup Cierco, amb la col·laboració del grup francès Partouche, vol fer una inversió de 17 milions d’euros al casino en cas de gua-nyar el concurs públic per poder operar al Principat. El director general adjunt del grup, Higini Cierco, va explicar ahir en roda de premsa que volen obrir el Casino dels Pirineus el gener de l’any 2020 amb 162 llocs de treball. La proposta dels Cierco aposta per la creació d’un edifici situat a l’artèria principal de la ciutat. “Hem buscat poder jugar amb els dos vials principals, que tingui accés tant per Prat de la Creu com

