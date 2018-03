El casino del grup Cierco i Partouche preveu una inversió de més de 17 milions d'euros

El projecte tindrà capacitat per a 1.663 persones i oferirà 162 llocs de treball

Un edifici destinat al casino i al cor d'Andorra la Vella. Aquesta és la proposta que el grup Cierco i Partouche han presentat aquest matí. El Casino Oci dels Pirineus comptarà amb una sala d'espectacles oberta al cel, un restaurant, bars, una gran terrassa, sales polivalents, fins a tres plantes dedicades al joc i altres tres només destinades a l'aparcament subterrani. La decoració de l'edifici destaca pel luxe i la innovació. Hi haurà 15 taules de joc, 160 màquines d'atzar i 60 terminals electrònics de jocs tradicionals. Amb tot, l'edifici tindrà una capacitat per a 1.663 persones amb un total de 2.130 m².

El centre donarà feina a 162 persones i la inversió total que es preveu amb fons propis serà de més de 17 milions d'euros, amb 13 milions anuals d'ingressos i un benefici net de 2 milions per any.

Pel que fa a la restauració, l'oferta del Grup Partouche se centra en una cuina bistronòmica que dóna prioritat als suggeriments frescos del mercat.

Cal destacar que el grup Partouche compta amb 45 anys d'experiència en aquest sector i que disposa de 43 casinos amb més de 5.700 màquines d'atzar, 120 restaurants i 15 sales d'espectacle. L'empresa cotitza a la Borsa de París des de 1995 i va facturar fins a 659 milions d'euros durant el 2017.



