Govern valora en 480.000 euros l’any “la mesura correctora” a aplicar per compensar la congelació del complement d’acompliment

El Govern es va comprometre, en la darrera reunió de Toni Martí amb els sindicats de l’administració del 22 de febrer, a estudiar impulsar “una mesura correctora” per compensar els funcionaris afectats per la congelació del complement de gestió de l’acompliment, l’anomenat GAdA. Finalment, la ministra de la Funció Pública, Eva Descarrega, va presentar ahir a la trobada amb els representants dels sindicats una primera valoració de l’impacte econòmic que tindria aplicar la mesura. Segons va poder saber el Diari, apostar per aquest mecanisme suposaria pagar 14 milions d’euros en 25 anys als treballadors públics que s’han vist afectats per

#3 Carrecs de confiança

(06/03/18 12:30)



#2 jajaja

(06/03/18 11:15)



#1 Virtus

(06/03/18 07:49)