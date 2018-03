'Betingo' Sanguinetti demana la llibertat a Mingorance

Actualitzada 06/03/2018 a les 06:52

Ricard Poy Andorra la Vella

L’ex-gestor uruguaià de BPA Andrés Betingo Sanguinetti ha demanat a la batlle Canòlic Mingorance que li concedeixi la llibertat provisional, segons van informar fonts properes al cas, Betingo, el germà de l’ex-president uruguaià Julio María Sanguinetti, ha estat involucrat per un antic advocat de la constructora brasilera Odebrecht com un dels implicats en la trama de suposats pagaments de suborns i blanquejos de capital a través de comptes de BPA. El lletrat va indicar que Sanguinetti era un dels contactes que permetia fer les operacions amb Amèrica Llatina per les quals es creaven suposadament també societats pantalla perquè es pogués amagar el rastre de l’origen i el beneficiari final dels diners. La batlle Mingorance ve demanar a l’Uruguai l’extradició de Sanguinetti, que es troba com a imputat a la causa. L’exgestor de BPA no s’hi va oposar i finalment les autoritats uruguaianes van engegar l’extradició. Va arribar a Andorra el mes passat custodiat per dos agents d’Interpol. En arribar, Betingo va fer una primera declaració genèrica i la batlle va decidir enviar-lo empresonat a la Comella. El gestor insta ara que se l’alliberi en base que s’ha presentat voluntàriament i no existeix ni risc de fuga ni de destrucció de proves, ja que a Andorra no tindria accés a res que no s’hagi investigat. La batlle, segons fonts properes al cas, és possible que opti per prendre inicialment la declaració general a Sanguinetti sobre les activitats com a gestor de BPA en el període de les suposades actuacions d’Odebrecht. És molt probable, segons aquestes fonts, que un cop que ja hagi declarat se’l pugui deixar en llibertat i convocar-lo posteriorment per si calgués ampliar la declaració.