Una aplicació andorrana permetrà a les empreses conèixer un candidat per la lletra

Actualitzada 05/03/2018 a les 14:07

Redacció Andorra la Vella

Andorra Telecom ha presentat avui un nou projecte que es desenvolupa al Niu d'una nova aplicació informàtica que permetrà a les empreses conèixer trets de la personalitat d'un candidat a un lloc de treball a travès de la grafologia.

El producte, creat per Raül Martín, permet disposar d'aquesta informació a partir d'una carta manuscrita escanejada del sol·licitant de feina. “És una aplicació molt eficaç per als departaments de recursos humans de les empreses ja que permet verificar si el perfil professional de l’aspirant s’ajusta als criteris sol·licitats per la companyia, aportant un criteri de qualitat addicional en els processos de selecció de personal tradicionals”, ha apuntat Martín.

Segons l'emprenedor, la start-up millora un 30% l'eficacia del procès de selecció i preveu que arribi a incrementar-se fins al 80 o 90% en la tercera versió del producte. La comercialització de l'aplicació començarà després del període de desenvolupament que durarà uns set mesos aproximadament.

Raül Martin, acompanyat pel responsable del NIU, Miquel Gouarré, ha destacat que la creació d'aquest programa d'intel·ligència artificial ha estat possible gràcies al foment de l'emprendoria del NIU, que permet impulsar nous professionals i donar a conèixer que Andorra compta amb una visió innovadora en l´ús de la tecnologia per a la creació de negocis emergents.

