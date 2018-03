Ld'A preguntarà pel malestar entre el personal del SAAS

Actualitzada 05/03/2018 a les 06:55

Redacció Andorra la Vella

El grup parlamentari dels liberals preguntarà al Govern, durant la primera sessió de control, per les causes que han generat el malestar entre el personal mèdic del SAAS i que li expliqui quina proposta té per solucionar la problemàtica del servei d’urgències. També preguntarà si coneixia l’estat de les instal·lacions dels treballadors de la duana, que dar­rerament han expressat cert mal­estar, i quina solució emprendrà per solucionar-ho. Finalment, vol saber quines mesures durà a terme arran de l’informe de la Caixa Andorrana de Seguretat Social sobre la sostenibilitat del fons de reserva de jubilació. En concret, Ld’A vol saber si l’executiu seguirà les directrius proposades per l’entitat o si n’estudia unes altres.

El PS, per la seva part, preguntarà al Govern pels efectes que la reforma de la Funció Pública tindrà sobre els treballadors comunals i com preveu controlar els pisos buits que hi ha al país.