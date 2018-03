Els bombers assoleixen una xifra rècord en trasllats sanitaris l'any 2017

El Cos ha dut a terme 7.470 intervencions i l'ús de l'helicòpter ha experimentat un creixement del 20%

Actualitzada 05/03/2018 a les 19:40

Redacció / Agències Andorra la Vella

Durant l'any 2017, els bombers ha dut a terme fins a 7.470 intervencions, el que suposa un augment del 10,6% respecte a l'any anterior, segons el balanç de l'any 2017 que ha fet aquesta tarda el Cos de Bombers. Es tracta d'una xifra rècord, que s'ha aconseguit gràcies a l'augment de les assistències tècniques i del transport sanitari, ja que el 55% d'aquestes intervencions (concretament 4.000, un 12,5% més que l'any anterior) han estat dins d'aquest àmbit. Des del cos, atribueixen aquest creixement a la gestió de les derivacions que fa el SUM i a l'augment del nombre de turistes.

El director del cos, Joan Carles Recasens, ha assenyalat que l'ús de l'helicòpter també ha experimentat un creixement de gairebé el 20% respecte a l'any 2016. Una pujada que s'explica principalment pels nous protocols mèdics que acceleren les intervencions quirúrgiques en hospitals de referència, de manera que un cop els ferits o malalts s'estabilitzen, són traslladats a hospitals de fora del Principat.

La parròquia amb un major nombre d'intervencions segueix sent Andorra la Vella, seguida d'Encamp. En canvi, Ordino és la que té menys activitat, amb només 242 intervencions. El mes de gener va ser el període amb major nombre d'actuacions, seguit de l'agost i el juliol. La mitjana de serveis diaris és de vint i el dia amb més volum de feina és el divendres, probablement perquè hi ha més moviment de trànsit d'entrada i de sortida del país.

Tot i la xifra rècord, Recasens ha lamentat que els recursos dels quals disposa el cos no són suficients, ja que compten amb un equip de 135 persones i 45 vehicles i, en alguns moments puntuals, els mitjans no són suficients.