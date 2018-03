L’obra es faria al Clot d’Emprivat, on hi hauria un edifici singular dissenyat per Norman Foster, un hotel de 5 estrelles, un espai de botigues de luxe, sala de concerts i sala de jocS

El projecte del complex que inclou un casino gestionat per l’empresa espanyola Cirsa preveu una inversió de més de 150 milions d’euros i la part no-gamig (no destinada al joc) hi té un pes molt important. La iniciativa, segons les fonts consultades, té com a gran atracció la creació d’un edifici singular la concepció del qual ha estat encarregada al despatx d’arquitectura Foster and Partners. La ubicació del complex és el Clot d’Emprivat, just al costat d’Illa Carlemany, en un terreny actualment descampat que connecta amb la rotonda de la Dama de Gel. Aquesta ubicació es troba just a la

