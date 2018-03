El carceller penat per abús sexual fa quatre mesos que està suspès de feina

El Govern no va esperar la resolució del TC

per aplicar la condemna dictada pel Superior

El funcionari de presons condemnat a dos anys de suspensió per a l’exercici de càrrec d’agent penitenciari i a vint mesos de presó condicional per haver abusat sexualment d’una interna de la Comella i d’una professora del centre fa quatre mesos que està apartat del seu lloc de treball. Segons van informar al Diari fonts de l’executiu, Interior va decidir aplicar la mesura dictada pels tribunals un cop els magistrats dels Superior van convertir en ferma la sentència dictada en primera instància per Corts. Malgrat que l’advocada del funcionari, un cop presentat l’incident de nul·litat d’actuacions contra la sentència del

(04/03/18 10:43)