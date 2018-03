Liberals denuncia problemes laborals al SAAS

Govern i DA asseguren que l'entitat està en ple moment de canvi i no veuen convenient haver de realitzar cap estudi

Liberals s'ha reiterat en la necessitat de realitzar una auditoria del clima laboral al SAAS i ha insistit en que "la situació és greu", ja que hi ha coaccions de comandaments, situacions que es poden considerar assetjament i favoritismes. Govern i DA, però, han assegurat que el SAAS està en ple moment de canvi i, precisament per això, no troben convenient haver de fer aquest estudi. Arran de la petició de Liberals d'Andorra de prosperar la reserva d'esmena per fer l'auditoria, el cap de Govern, Toni Martí, ha demanat els consellers que aportin proves que demostrin que realment s'estan donant aquestes situacions i ha lamentat que s'hagi fet veure que la SAAS és un "desgavell". Gallardo ha assenyalat que molts treballadors no volen denunciar per por. Una afirmació amb la que també ha coincidit la consellera independent Sílvia Bonet.

D'altra banda, la protecció i promoció que ha fet l'executiu del patrimoni cultural també ha generat discussions, ja que després de l'acusació per part dels Liberals d'Andorra de què el Govern no ha fet "cap aposta pel turisme cultural", el cap de Govern s'ha defensat dient que "hem fet molt", tot i que alhora ha reconegut que "potser no ha estat suficient".

