'El fil solidari' d'Unicef recapta més de 2.000 euros per a accions a favor de la infància

Redacció Andorra la Vella

L’activitat El fil solidari, que ha estat organitzada per Unicef Andor­ra i Santa Pazienzia, ha recollit fins a 2.089 euros. Aquests diners es destinaran a les accions que l’ONG realitza a favor de la infància. Els diners es van obtenir dels dos tallers de ganxet que es van celebrar dimecres passat i de les donacions a la fila 0, que consistia a donar cinc euros, rebudes d’arreu del món.

Als tallers van assistir mig centenar de persones i van cobrir-se totes les places. Les persones assistents van rebre les instruccions d’Estefania González, de Santa Pazienzia, i van poder teixir bar­rets i bufandes amb patrons i la llana que va donar Trap-art. L’hotel Plaza, on va tenir lloc l’esdeveniment, va convidar tothom a un berenar. L’Unicef fa ara una crida perquè tothom cedeixi els barrets i les bufandes teixides i es pugui muntar una venda solidària, i també demana a tothom que vulgui col·laborar que s’animi a teixir aquestes peces i donar-les per aconseguir encara més fons per a les iniciatives que Unicef Andorra té en marxa i que es triaran un cop finalitzada aquesta segona acció lligada a l’activitat.

A partir de la fila 0 es van obtenir 137 donacions, sobretot procedents d’Andorra i Espanya, però també d’Itàlia o l’Argentina.