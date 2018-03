El Superior tomba el recurs contra la decisió del Govern d’expulsar-lo del cos de policia

L’expolicia Jordi Prados no serà readmès al cos ni tampoc reubicat en un altre lloc de l’administració. Així ho ha decidit la sala administrativa del Tribunal Superior de Justícia en desestimar el recurs presentat per Prados contra una sentència de la Batllia que tampoc li va donar la raó. L’exagent, condemnat a quatre anys de suspensió per revelació de secrets, va recórrer contra l’expulsió del cos dictada pel Govern el febrer del 2016 després que l’executiu rebutgés la demanda administrativa presentada contra aquesta decisió. La sentència del Superior avala la de la Batllia i la decisió del Govern d’expulsar del

