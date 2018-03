Un resident de 34 anys mor sepultat per una allau a Arcalís

La caiguda de neu s'ha produït a la zona on es celebrarà el Freeride World Tour i l'avís l'ha donat un acompanyant que no ha quedat atrapat

Redacció Andorra la Vella

Borja Ayed Capillas, resident de 34 anys, ha mort per les lesions patides aquest migdia en quedar atrapat per una allau que s'ha produït a la zona forapista del Baser Negre, al sector d'Arcalís de Vallnord, on s'ha de celebrar el Freeride World Tour. La víctima anava acompanyat d'un altre home, de 32 anys, que ha donat l'avís i quan ha pogut ser rescatada pels equips d'emergència de l'estació estava en parada cardiorespiratòria i els sanitaris han estat assistint-lo però no ha estat possible poder reanimar-lo.

El cap de guàrdia de bombers ha explicat que han rebut un avís a les 12.25 hores de la persona que acompanyava l'home difunt que ha alertat de l'allau que a ell li ha provocat el trencament d'un genoll. L'acompanyant ha avisat que l'altre home estava atrapat mentre intentava buscar-lo. Els bombers han activat els equips de muntanya que s'han desplaçat fins al lloc dels fets, que està dins de l'estació, en dos helicòpters amb la resta de serveis d'emergència. L'accés ha estat difícil perquè segons ha assenyalat el cap de guàrdia hi havia boira i l'helicòpter no podia aterrar a la zona, on finalment han arribat dos bombers de muntanya per assegurar la zona i han trobat que la víctima ja havia estat rescatada de la neu pels pisters d'Arcalís. La víctima estava en parada cardiorespiratòria i després de practicar-li les maniobres de reanimació al lloc dels fets ha estat traslladat en helicòpter a l'hospital on ha arribat en estat crític i ha mort.

El difunt i el ferit tenien la titulació de guia d'alta muntanya, segons han informat des de Vallnord, i estaven treballant en la preparació del Freeride World Tour que ha d'acollir el domini ordinenc a partir de demà. L'estació ha informat que l'allau s'ha produït en una zona de forapista tancada al públic i que demà es decidirà quin dia es fa la competició d'esquí prevista. L'organització ha decidit anul·lar totes les activitats complementàries dels riders que s'havien de celebrar al voltant del Freeride World Tour i només es farà la prova forapista.

Borja Ayed Capillas era tècnic esportiu en alta muntanya i en escalada i guia de muntanya a Pas de la Casa-Grau Roig.

