Ramaders d'Andorra participa en un projecte d'innovació

Ramaders d’Andorra ha iniciat un projecte de col·laboració, anomenat DietaPYR2, que pretén aplicar noves tecnologies a la cadena de producció de bestiar boví per tal de potenciar estratègies per a la cria i comercialització de la carn de qualitat. Segons va informar Govern en un comunicat, es tracta d’un projecte europeu que aplicarà noves tecnologies a la cadena productiva del bestiar boví autòcton del Pirineu, amb l’objectiu de poder diferenciar una carn de qualitat associada a un sistema productiu tradicional de la zona. Dijous passat es va celebrar al Principat la reunió de llançament que va comptar amb tots els integrants del projecte, quatre centres d’investigació i dues empreses: la Universitat de Saragossa, el Centre d’Investigació i Tecnologia d’Aragó (CITA), l’Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA), l’Escola Nacional de Veterinària de Tolosa, Pepirag S. A. S. i Groupe Gascon. Tal com va apuntar Govern, la iniciativa compta amb un pressupost total de 2.297.412 euros i tindrà una durada de tres anys. Ramaders d’Andorra hi aportarà 120.515 euros, ja que el projecte està cofinançat al 65% pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (Feder).

#1 POCTEFA 2014-2020

