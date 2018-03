El Govern titlla d'electoralista la querella del PS per irregularitats al SAAS

Jordi Cinca defensa que l’executiu ja va tenir la iniciativa pròpia de presentar la documentació

El Govern va titllar ahir d’electoralista la querella que va presentar dilluns el PS perquè la Batllia investigui presumptes irregularitats detectades pel Tribunal de Comptes al SAAS. El ministre de Finances i portaveu de l’executiu, Jordi Cinca, va considerar “sospitós” que aquesta demanda es presenti ara i la va relacionar “amb el calendari polític i electoral, no pas amb la voluntat d’aclarir res”. El ministre va dubtar que la querella pugui tirar endavant per la manera com s’ha presentat. “Normalment no porta enlloc fer acusacions o declaracions d’aquesta imprecisió”, va etzibar el ministre.

Durant la roda de premsa posterior al consell

