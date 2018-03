No admet a tràmit el recurs contra la suspensió de dos anys del funcionari

El Tribunal Constitucional (TC) no ha admès a tràmit el recurs d’empara interposat per l’advocat d’un funcionari de presons condemnat primer per Corts i després pel Superior a dos anys de suspensió de l’exercici del seu càrrec i a vint mesos de presó condicional per abusos sexuals a una interna de la Comella i a una professora del centre. El carceller havia demanat l’empara de l’alt tribunal en considerar vulnerats els drets a la jurisdicció, a la presumpció d’innocència i a un tribunal imparcial reconeguts a l’article 10 de la Carta Magna. En l’escrit demanava que el TC reconegués la