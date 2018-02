Reobert el pas cap a França i ús obligatori d'equipaments a partir d'Erts, Sornàs i Canillo

El tall de l'RN-22 s'ha produït al migdia per una allau a un centenar de metres de la duana del Baladrà i no ha afectat persones ni vehicles

Actualitzada 28/02/2018 a les 20:54

Redacció Andorra la Vella

L'accés a França ha reobert cap a tres quarts de sis de la tarda després d'estar tallat des de poc abans de la una de la tarda a conseqüència d'una allau en territori francès, segons ha informat Mobilitat. Els equips de neteja francesos han estat treballant per retirar la neu acumulada a la calçada que no ha afectat ni a persones ni a vehicles i han mantingut la via tallada més de quatre hores. Des de Protecció Civil han indicat que l'allau s'ha produït a un centenar de metres de la duana del Baladrà i que en les tasques de neteja no han participat efectius andorrans. La comunicació entre Andorra i Tolosa ha estat interrompuda des del Pas de la Casa i l'alternativa era passar per Puigcerdà. El trànsit cap a territori veí havia estat obert durant tot el matí i al voltant del migdia s'ha restringit el pas als camions de més de 19 tones.

Les precipitacions de neu que van començar a caure passada la mitjanit ha fet necessari l'ús d'equipaments especials per circular per tota la xarxa viària fins aquesta tarda. Ara cal portar cadenes o pneumàtics d'hivern per transitar a partir d'Erts, a la General 4, de Sornàs, a la General 3, i de Canillo, a la General 1, segons ha informat Mobilitat. Des de Protecció Civil han explicat que la previsió és que la cota de neu pugi fins al 1.500 metres a partir de les cinc de la tarda i fins als 2.000 metres durant la nit i les precipitacions a la resta del país es convertirien en pluja. Per a demà, es preveu que pugui tornar a nevar a la tarda a una alçada de 1.500 metres.

La neu acumulada ha provocat retencions puntuals aquest matí a la Massana, a la sortida d'Encamp, a l'avinguda Salou i hi ha hagut dos talls puntuals a la zona de Racons, a la General 1 a Canillo, per netejar la carretera que han durat uns minuts i després s'ha pogut restablir el trànsit en els dos sentits. Dins del territori nacional no hi ha cap restricció de pas en cap punt i el nivell d'allaus se situa en 3 sobre 5.