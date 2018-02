Govern i sindicats mantenen les diferències per renegociar la llei de la Funció Pública

L'executiu insisteix que no es pot mantenir el sistema de triennis ni fixar la jornada laboral de 35 hores per setmana

Govern i sindicats comencen a renegociar la llei de la Funció Pública Els ministres Descarrega, Espot i Jover estan reunits amb els representants dels treballadors públics SFG

Actualitzada 28/02/2018 a les 19:11

Redacció Andorra la Vella

El Govern i els sindicats dels treballadors públics han tancat la primera trobada per renegociar la llei de Funció Pública sense acord en els punts importants. La ministra Eva Descarrega ha explicat que l'executiu continua defensant que s'ha de fixar un nou sistema de quinquennis i no es pot mantenir el model actual de triennis que reclamen els sindicats. També continuen les divergències entre les dues parts respecte la duració de la jornada setmanal. Els representants dels treballadors demanen que es fixi en 35 hores i el Govern segueix sostenint que ha de ser de 38 hores per poder atendre els diferents serveis.

El portaveu dels col·lectius sindicals, Gabriel Ubach, ha manifestat al final de la trobada que no hi ha hagut cap acord i ha assegurat que fins que no es produeixi la reunió que han previst per a dilluns vinent no es pronunciaran sobre si tiren endavant la vaga i que de moment no hi haurà cap més acció que la recollida de signatures per tirar endavant diferents ILP.

La trobada ha comptat amb l'assistència de la ministra de Funció Pública i els titulars d'Afers Socials, Justícia i Interior, Xavier Espot, i el d'Educació, Eric Jover.