Formació sobre allaus als alumnes de primària

Actualitzada 28/02/2018 a les 07:28

Redacció Andorra la Vella

El servei de meteorologia, els bombers i els banders van engegar aquest curs escolar un projecte per conscienciar els alumnes sobre el perill de les allaus. 150 alumnes de cinquè curs de primera ensenyança han participat en les quatre sessions pràctiques que han tingut lloc durant els mesos de gener i febrer a diferents indrets del Principat. Ahir, els alumnes del col·legi Janer van ser els protagonistes de l’última sessió. Durant les jornades formatives, els tècnics del servei de meteorologia van mostrar als alumnes les diferències entre els tipus de neu que es troben a les diferents capes. Els banders van ensenyar els protocols de seguretat que es fan abans de cada sortida de neu, mentre que els bombers van donar eines a l’alumnat per saber com han d’actuar si són testimonis o víctimes d’aquestes situacions i a descobrir quins tipus d’allaus hi ha i com es mesuren sobre el terreny.