El rebuig del sector ha estat el motiu principal per buscar noves maneres de diversificar el comerç al poble

El ministre de Turisme i Comerç, Francesc Camp, va donar per acabada la idea d’obrir un outlet al Pas de la Casa, però va defensar que el poble visqui una “diversificació comercial” que permeti reconduir una mala situació que els comerciants han demandat des de fa temps. “És evident que no els va agradar la proposta d’outlet i evidentment no farem res que no vulguin, per tant en aquest sentit el projecte està descartat”, va manifestar el ministre després de la trobada que es va fer ahir amb els actors implicats en el Consell Andorrà per a la Competitivitat del

#1 Josep

(28/02/18 09:06)