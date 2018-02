El partit actua després d’un any i mig sense saber si l’afer s’està investigant

El PS ha presentat una querella contra persona desconeguda a la Batllia perquè investigui les irregularitats detectades pel Tribunal de Comptes al SAAS durant els anys 2013, 2014 i 2015. La primera secretària del partit, Susanna Vela, i els tres consellers generals, Rosa Gili, Gerard Alís i Pere López, van comparèixer ahir en roda de premsa per anunciar la decisió d’emprendre accions. “Un any i mig després no tenim notícies de la fiscalia ni s’han buscat responsabilitats a persones encara amb poder en l’àmbit sanitari”, segons va destacar Vela en referència a totes les disfuncions que el Govern va portar

