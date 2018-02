El fiscal no creu l’afirmació dels antics propietaris de BPA sobre que “no tenien coneixements especialitzats en la matèria”

La fiscalia anticorrupció espa-nyola considera que els germans Higini i Ramon Cierco tenen responsabilitat en les acusacions de blanqueig a Banco Madrid, segons va publicar el mitjà espa-nyol Voz Populi. El posicionament del ministeri públic espa-­ nyol es basa en el fet que “la relació dels dos investigats amb BPA no fa plausible l’afirmació que ‘no tenien coneixements especialitzats sobre la matèria’”, tal com va fer constar la defensa. Les acusacions del fiscal estan relacionades amb la decisió de no acceptar el sobreseïment de la causa “respecte d’Higini Cierco Noguer i Ramon Cierco Noguer” sobre els presumptes delictes de rentat

