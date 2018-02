L’exempleat d’Orfund Luis Bielsa va amenaçar de portar documentació a la premsa per fer xantatge a antics dirigents, entre els quals hi havia Cinca i Joan Samarra

El cas Cinca, amb les querelles presentades per l’antic president d’Orfund Joan Samarra contra el ministre de Finances i que ara es troba en el moment en què Samarra s’enfronta a una querella per difamació on la Fiscalia de Barcelona li reclama 15.000 euros, té l’inici amb un intent de xantatge que es troba actualment a la Batllia perquè Jordi Cinca va denunciar l’afer a la Fiscalia andorrana.

Tot comença el novembre del 2015 quan Luis Bielsa, exempleat d’Orfund que estava com a encar­­regat de la compra de metalls preciosos a l’Àfrica i fonamentalment a Costa d’Ivori, contacta amb un antic

#1 john

(27/02/18 08:10)