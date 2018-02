Ubach afirma que Andorra renunciarà a associar-se a la UE si obliga a equiparar el preu del tabac al dels països de l’entorn

Andorra renunciarà a signar un acord d’associació amb la Unió Europea si es vol incloure la qüestió de la fiscalitat en les negociacions i s’obliga per tant a apujar el preu del tabac. La ministra d’Afers Exteriors, Maria Ubach, va assegurar ahir que si la UE “insisteix en la fiscalitat, no podrem continuar amb la negociació d’aquest acord”. “En el cas que la fiscalitat es vulgui posar dins l’acord d’associació Andorra malauradament no podrà signar-lo”, va afirmar ahir Ubach en declaracions als mitjans de comunicació durant la inauguració de l’exposició Llegir i escriure amb Anna Frank que es va celebrar

#1 Peret

(27/02/18 08:41)