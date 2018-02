El Principat podria acollir una trobada de les quatre comunitats lingüístiques en la Cimera 2020

El cap de Govern i la secretària general de la Francofonia Michaëlle Jean han mantingut una reunió on han plantejat l'esdeveniment

La secretària general de la Franconfonia, Michaëlle Jean, i el cap de Govern han decidit en la reunió que han mantingut aquest matí estudiar la possibilitat que Andorra aculli una trobada de líders de les quatre comunitats lingüístiques: la Francofonia, la Comunitat Iberoamericana, la de Països de Llengua Portuguesa i la Commonwealth en el marc de la Cimera Iberoamericana que el Principat acollirà el 2020. Toni Martí ha destacat que Andorra és l'únic país que pertany a la Francofonia i a la Comunitat Iberoamericana i que ha presentat la candidatura per ser observador a la Comunitat de Països de llengua portuguesa. Jean ha destacat la diversitat lingüística del país i que les quatre comunitats treballen conjuntament un full de ruta i un pla d'accions internacionals testimoni dels valors humanístics.

La secretària general de la Francofonia ha arribat aquest matí a Andorra per iniciar la visita oficial que es prolongarà tres dies. Jean ha estat rebuda pel cap de Govern, Toni Martí, i ha signat el llibre de visites. Després ha mantingut una reunió de treball amb els ministres Xavier Espot, Eric Jover, Sílvia Calvó i Olga Gelabert per conéixer de primera mà l'aplicació de les polítiques mediambientals al país, el treball en innovació, el model educatiu i els projectes que es desenvolupen en l'àmbit de la igualtat i els afers socials.

Michaëlle Jean visitarà aquesta tarda el comú d'Andorra la Vella i Casa de la Vall on serà rebuda pel síndic general i es trobarà amb els consellers generals membres de l'Assemblea Parlamentària Francòfona. A les set de la tarda participarà en la inauguració de l'exposició "Llegir i escriure amb Anna Frank", que forma part dels actes de celebració del Dia Internacional de la Francofonia.

La secretària general de la Francofonia visitarà demà l'escola andorrana de primera ensenyança de Sant Julià i la Universitat d'Andorra acompanyada del ministre Eric Jover, entre d'altres actes, i dimecres anirà a la Massana on visitarà la Farga Rossell i el Camí Saludable dels Drets de l'Home a Llorts.

