La propietària del pis incendiat de Can Diumenge encara no hi pot tornar

La propietària de l’habitatge que es va incendiar dissabte a la urbanització Els Prínceps, a la zona escaldenca de Can Diumenge, continua sense poder tornar a casa. Fonts de bombers van declarar que la dona no podrà entrar al seu pis fins que els pèrits no n’avaluïn l’estat, fet que podria tenir lloc avui mateix. Els mateixos bombers van confirmar que el foc va causar danys materials en una habitació i en un passadís de l’immoble. Els antiincendis van rebre l’avís a quarts de deu del vespre i es van desplaçar al primer pis del bloc A del camí Coll