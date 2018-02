Detingut un home per donar un cop de puny a un policia

L'arrestat va causar danys en una prestatgeria de la biblioteca del Pas de la Casa i, posteriorment, va provocar diversos aldarulls en una parada d'autobús

La policia ha arrestat un home no resident de 28 anys com a presumpte autor d'un delicte contra la funció pública, la integritat i la llibertat, segons el balanç setmanal d'intervencions. Els fets es van produir la tarda de divendres, quan la policia va rebre l'avís de la biblioteca del complex esportiu del Pas de la Casa, després que l'home hagués causat danys en una prestatgeria del centre. Posteriorment, els agents van haver de tornar a intervenir, ja que el mateix individu, unes hores més tard, estava provocant de nou aldarulls en una parada d'autobús. Quan la policia va intentar retenir-lo, l'home va propinar un cop de puny a la cara a un dels agents causant-li lesions oculars i va amenaçar de forma greu a la resta dels agents.

La policia també va detenir un home no resident de 42 anys, com a presumpte autor dels delictes contra la integritat i la llibertat en l'àmbit domèstic. L'home hauria maltractat i amenaçat de paraula a la seva exparella i tindria en la seva possessió una arma blanca, concretament un ganivet de cuina, tot i que no va fer-li ús.

Un home de 31 anys també va ser detingut pels agents en l'habitació d'un hotel, després d'haver agredit a la seva parella amb un cop de puny al nas i que li va provocar una hemorràgia nasal aparatosa.

Pel que fa als delictes contra la salut pública, la policia va arrestar dos homes no residents de 26 i 32 anys respectivament a la frontera del riu Runer per possessió de 4 pastilles d'èxtasi, 0,6 grams de MDMA, 1,2 grams d'speed i 2,9 grams de cocaïna, el primer d'ells, i 1,2 grams de cocaïna, el segon.

