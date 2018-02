150 vehicles de Volkswagen i clàssics s'exposen a Encamp

El bon temps afavoreix la participació i l’afluència de visitants a la trobada

El Club Volkswagen Andorra, en col·laboració amb l’Associació Andorrana de Vehicles Antics (AAVA), va organitzar ahir a Encamp la vuitena concentració d’hivern per exhibir vehicles de la marca alemanya de diferents èpoques. A l’acte, que va tenir lloc al Prat Gran, s’hi van mostrar uns 150 vehicles, uns 130 aportats pels expositors del Club Volkswagen i una vintena de vehicles antics per part de l’AAVA. Els participants i els organitzadors que van prendre part a la concentració també van aprofitar l’avinentesa per visitar el Museu de l’Automòbil. La majoria de conductors reunits ahir procedien majoritàriament d’Andorra, Espanya i França.

