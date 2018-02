Serviria per pal·liar la manca de personal que viu el sector, sobretot si creix l’expectativa de negoci, gràcies a la millora de l’economia

El sector de la construcció demana mesures per solucionar un dels principals problemes que pateix, la manca de personal qualificat. En els darrers deu anys s’han perdut 4.003 llocs de treball i si, com sembla, l’economia comença a repuntar els constructors es trobaran que necessitaran més mà d’obra aviat. El gerent de l’Associació de Contractistes d’Obra d’Andorra (Acoda), Víctor Filloy, va reclamar posar mesures a aquesta situació i va proposar crear una quota de treballadors extracomunitaris que ajudi a pal·liar aquesta situació. “No estem demanant obrir portes a tot­hom, sinó que vegin que en un futur no gaire llunyà ens

