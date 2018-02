Un dels companys d’armes del combatent assegura que Prada “sempre insistia a ser a primera línia

de batalla”

“No hi ha una manera més generosa d’entregar la vida que com ho ha fet Samuel, per una causa tan gran.” Un dels companys d’armes de Samuel Prada León, el resident espanyol de 24 anys que va morir combatent a Síria amb les milícies kurdes, va assegurar al Diari que el jove “estava disposat a fer tot allò que se li deia tot i les conseqüències”. Segons va afirmar Simón, nom de guerra del milicià espanyol que va batallar juntament amb Prada contra l’Estat Islàmic, la seva mort l’ha convertit en un heroi i en tot un símbol de la

#5 Ricard

(22/02/18 16:13)



#4 Només per a entesos

(22/02/18 12:36)



#3 patricia

(22/02/18 12:29)



#2 Que sols existeix aquesta web?

(22/02/18 11:07)



#1 RIP

(22/02/18 08:52)