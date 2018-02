Llovera apadrina un congrés de superació personal

Actualitzada 22/02/2018 a les 06:54

Redacció Andorra la Vella

El 28 de febrer el Centre de Congressos de la capital acollirà el primer congrés que la fundació sense ànim de lucre Lo que de verdad importa (LQDV) celebrarà al Principat. L’entitat, que promou valors humans, ètics i morals universals, busca, amb el patrocini d’AndBank, despertar la consciència dels més joves del país a través de dues ponències, la de la model i periodista Sandra Ibarra, que després de superar dos leucèmies va crear una fundació solidària contra el càncer, i la del pilot de ral·lis andorrà Albert Llovera, que exercirà de president d’honor de l’esdeveniment. Precisament el mateix Llovera va assenyalar ahir en la presentació del congrés que és una “gran il·lusió” poder apadrinar una jornada com aquesta, en què intentarà transmetre el seu esperit de superació als adolescents i no tan adolescents que es desplacin a escoltar-lo.

“De petits problemes de vegades es fan esgraons molt grans i hem de fer que siguin rampes”, va explicar Llovera, que va precisar que “als adults també ens passa i hem de lluitar com sigui en lloc d’enfonsar-nos per qualsevol cosa”. El sotsdirector d’Andbank, Josep Maria Cabanes, va destacar la importància de l’esdeveniment pels valors que promou i per la presència de Llovera, “un esportista diferent a la resta”.

#1 On aneu,,,,

(22/02/18 12:04)