Futurs polítics

Una trentena d’adolescents de centres de segona ensenyança van participar ahir a les comissions per preparar el 16è Consell de joves, que se celebrarà el 7 de març vinent.

ls adolescents del Principat van fer ahir de polítics per un dia. Una trentena d’alumnes de diverses escoles de segona ense­nyança van participar en les comissions prèvies al 16è Consell General dels joves, que tindrà lloc el 7 de març vinent. En una de les reunions es va analitzar la proposta de llei de modificació de la Constitució per poder tenir més d’una nacionalitat i permetre votar en el país de residència efectiva. Entre d’altres mesures, també es va proposar que s’actualitzi el pla nacional de drogodependència i es van fer aportacions per a la igualtat entre homes i dones.

