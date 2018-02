Vint sancions per incomplir la Llei del català

El departament de Política Lingüística va fer 213 inspeccions el 2017 als comerços del país

El departament de Política Lingüística va dur a terme 213 inspeccions l’any passat, de les quals 20 van acabar amb expedient sancionador, tot i que 8 d’ells ja s’han resolt, bé perquè les empreses han seguit les directrius marcades pel departament, bé perquè les denúncies no s’ajusten a la legislació per aplicar una sanció. Aquests 20 expedients oberts signifiquen quatre més que el 2016, quan es van quedar en 16, fet que alegra els responsables del departament perquè “són unes xifres molt positives i demostren que seguim treballant per promocionar i fomentar l’ús del català en tots els comerços del

