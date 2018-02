Talls a l'RN-22 per accedir a França pel tir d'allaus

La neu acumulada en els últims dies ha obligat a fer despreniments controlats

Llevaneu solidària Una màquina llevaneu ajuda un vehícle a sortir se'n.

Actualitzada 21/02/2018 a les 18:33

Redacció Andorra la Vella

L'accés a França ha estat tallat des de dos quarts de deu del matí i les tres de la tarda pels tirs d'allaus que s'han fet a territori francès. Segons han explicat des de Protecció Civil les fortes precipitacions acumulades els últims dies, que s'han tornat a repetir aquesta matinada, han provocat gruixos de 50 centímetres i hi havia perill de despreniments, el que ha obligat a tirar les allaus per evitar la caiguda incontrolada de neu que posés en perill la seguretat a la carretera. Els talls a l'RN-22 s'han produït mentre s'han fet els tirs d'allau i s'ha retirat la neu que encara podia ser més perillosa per la previsió de fort vent que hi ha per avui.

Després des les tres de la tarda la circulació des del Pas de la Casa en direcció a França s'ha restablert però és necessari l'ús de cadenes. Durant una estona ha estat vigent la prohibició per circular per als vehicles de més de 19 tones, tot i que finalment s'han aixecat les restriccions circulatòries.

La gran quantitat de neu que dificulta la circulació i obliga els efectius de carreteres a treballar amb intensitat han deixat imatges com aquest vídeo on es veu un vehicle arrossegat per una llevaneus que retirava neu en la zona duanera del Pas de la Casa i li dona un cop de mà fins que pot tornar a circular.