Policies i carcellers demanen revocar la reforma de pensions

Consideren que la sentència de la Batllia es basa en arguments polítics

Les representacions d’uns 60 policies i agents penitenciaris van demanar ahir al Tribunal Superior la revocació de la Llei de reforma del complement de jubilació dels funcionaris, aprovada el 2014. A més, també van sol·licitar al Govern una responsabilitat patrimonial per la quantitat de diners que han deixat de guanyar els treballadors des que va entrar en vigor el nou text. La representació de l’executiu, en canvi, va demanar durant la vista que es confirmi la sentència emesa per la Batllia.

En segona instància, els advocats van al·legar que la sentència de la Batllia no estava prou fonamentada i que es

