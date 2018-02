Govern ha deixat en suspens la incorporació al Fons Monetari Internacional fins que es disposi de la xifra concreta d’aportació

Govern ha iniciat els tràmits per a la possible incorporació al Fons Monetari Internacional (FMI), però l’entrada no està decidida ja que s’està pendent de l’informe sobre el cost que tindria l’adhesió. Formar part de l’FMI suposa dipositar un capital que es calcula amb diferents paràmetres que estan relacionats amb la demografia i la riquesa nacional (PIB). L’inici del procés, segons va explicar Jordi Cinca, servirà “per aclarir” definitivament quant costa l’adhesió, perquè l’executiu demòcrata considera que aquest és el factor fonamental per establir si compensa o no. Respecte a les crítiques de l’oposició amb referència que l’inici de les

