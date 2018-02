Un cotxe acaba sobre la rotonda de Meritxell

Actualitzada 18/02/2018 a les 06:49

Un turisme amb matricula espanyola va patir ahir un accident a la CG-2, al pas per la parròquia de Canillo, i va acabar sobre la rotonda de Meritxell. Els ocupants del cotxe no van resultar ferits, atès que el conductor del vehicle va perdre el control però no va impactar contra cap altre cotxe.

