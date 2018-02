El polític argentí acusat de tenir un compte a BPA diu que en va sortir en ser nomenat

Actualitzada 18/02/2018 a les 06:50

El sub-secretari general de Presidència del govern argentí, Valentín Díaz Gilligan, ha reconegut que no va declarar un compte amb 1,2 milions de dòlars a Banca Privada d’Andorra perquè, segons va defensar, es corresponia amb una societat de la qual “estava sortint” i en la qual no tenia beneficis per manifestar. “Jo estava sortint de la societat i no hi havia cap ingrés ni res a registrar com a guany”, va dir el polític en una entrevista a l’Argentina. Díaz Gilligan va assegurar que va obrir el compte a Andorra perquè buscava “un lloc on fos possible i factible operar” per a una empresa britànica d’intermediació de jugadors de futbol.

La premsa espanyola va fer públic que el compte, pertanyent a l’empresa de la qual el polític era representant i accionista, va ser oberta a Banca Privada d’Andorra el 2012, quan Díaz Gilligan era assessor de l’ajuntament de Buenos Aires. El polític va mantenir el compte a BPA fins al 2014, quan la va vendre en ser nomenat director general de Turisme pel govern argentí.