“Hi ha dones que demanen el cul de Kim Kardashian”

Milers de persones se sotmeten cada dia a operacions quirúrgiques per millorar la seva aparença. Una qüestió que evidentment també afecta la societat andorrana. El doctor i director de la clínica de medicina i cirurgia estètica Dorsia, Raúl Peláez, explica al Diari les preocupacions estètiques més freqüents dels andorrans.



Hi ha por al bisturí?

Sí, la societat en general encara té reticències a operar-se i a entrar a un quiròfan. Això és nota que antigament es feien més líftings a la cara i avui en dia ja no se’n fan tants, ara és fan més tractaments de medicina estètica, on no s’utilitza