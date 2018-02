Els joves debatran sobre la doble nacionalitat i addiccions El Consell dels joves se celebrarà el 7 de març. Xavier Pujol

Els joves escalfen motors per participar i dir la seva en els temes relacionats amb la vida política i social del Principat. Dimecres que ve estan previstes les reunions de les comissions del 16è Consell General de joves, que culminarà amb el ple que tindrà lloc el pròxim 7 de març. Les trobades se celebraran a partir de les nou del matí al mateix Consell General.

En la primera comissió, que estarà presidida per Pere López i Justo Ruiz, els alumnes del col·legi Sant Ermengol analitzaran la proposició de llei de modificació de la Constitució per poder tenir més d’una nacionalitat, mentre que els del Lycée debatran sobre la proposta de llei per a la promoció de l’esport i l’estudi. En la segona comissió, que estarà presidida per Ferran Costa i Meritxell Palmitjavila, els adolescents del Lycée analitzaran la proposició de llei per a la creació d’un centre de menors amb addiccions al Principat, mentre que els del col·legi espanyol María Moliner debatran sobre la proposició de llei sobre els drets d’asil a Andor­ra. Les comissions estaran formades per nou representants dels joves i es nomenarà un ponent per a cada proposició de llei.

D’altra banda, en la tercera comissió, que presidiran Josep Anton Bardina i Carine Montaner i que estarà formada per deu joves, s’analitzarà per part de l’escola andorrana de segona ensenyança d’Ordino la proposició de llei per reduir el consum de drogues entre els adolescents i joves .

En l’ordre del dia també està previst valorar la proposició de nou text per a la igualtat entre homes i dones. La sessió plenària se celebrarà a partir de dos quarts de quatre de la tarda del 7 de març. Prèviament, es farà una foto oficial a les escales de l’hemicicle i també es lliuraran els premis del 9è concurs de cartells del 16è Consell General de joves. La sessió plenària estarà presidida pel síndic general i està previst que es registrin els textos aprovats a la secretaria.

