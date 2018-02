La defensa s’oposa al recurs del ministeri públic i creu que se’l persegueix per les seves idees

La fiscalia va demanar ahir al Tribunal Superior d’extradir el polític i periodista finlandès Ilja Janitskin, reclamat per presumptes delictes de discriminació i incitació a l’odi, calúmnies, amenaces no condicionals o violació de secrets en l’àmbit laboral i contra la propietat intel·lectual. El ministeri públic, que va recórrer contra la sentència de Corts que denegava l’extradició de Janitskin, va considerar que el mateix tribunal és el que havia de demanar la informació complementària que faltava durant el procés i no el Govern. En la interlocutòria, s’estipulava que era l’executiu qui havia d’aportar més documentació. La fiscalia va afegir que durant