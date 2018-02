L'esdeveniment oferirà tallers formatius i una demostració de jocs en desenvolupament

Actualitzada 16/02/2018 a les 17:43

El 9è Saló del videojoc ha obert les portes aquest migdia al Prat del Roure amb les últimes novetats del món del videojoc, com el FIFA 2018, el Dragon Ball Fighterz i jocs dels anys 80. L'esdeveniment, organitzat per Andorra Telecom, oferirà tallers formatius i una demostració de jocs en desenvolupament. L'acte d'inauguració ha comptat amb la presència de diverses autoritats polítiques i del director d'Andorra Telecom, que ha destacat la intenció de mantenir l'aspecte lúdic, però incorporant la formació. La companyia de comunicacions ha aprofitat per posar a la venda una samarreta solidària a un preu de tres euros. El que es recaudi anirà destinat a la Fundació Privada Tutelar.

La nova edició del Saló del videojoc, que té com a objectiu mostrar als joves el ventall d'oportunitats laborals que hi ha dins d'aquesta indústria, disposa de fins a tretze zones diferents i 93 punts de joc. L'espai estarà obert fins diumenge a la tarda.

#2 Wormgal

(16/02/18 20:38)



#1 Quina maravella

(16/02/18 18:43)