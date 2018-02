La proposta de jornada compacta que fa el Govern significa treballar cada dia de forma seguida, amb un total de 37,5 hores setmanals

L’oferta de compaginar la vida laboral i familiar que va fer el Govern dimarts als sindicats de funcionaris passa per la creació d’un sistema intensiu per a tots els empleats públics que signifiqui treballar set hores i mitja seguides cada dia. El model, similar al que s’aplica a la justícia, es basa en el fet de repartir les 37,5 hores que s’estan treballant actualment a l’administració en cinc jornades laborals idèntiques. El servei no es reduiria, ja que s’establirien diversos torns, segons fonts coneixedores de la proposta, per mantenir el mateix horari d’atenció i servei. Per exemple, el torn de

