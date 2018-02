La víctima de l'agressió homòfoba es mobilitza per denunciar els fets

L’home posa el cas en coneixement de l’associació Som com Som i de l’àrea de Polítiques d’Igualtat

L’home que dissabte a la nit va ser víctima d’una presumpta agressió homòfoba a la capital s’ha mobilitzat per denunciar els fets. El resident ha posat el cas en coneixement de l’associació Som com Som, que lluita per defensar els drets LGBTI al país, i també de l’àrea de Polítiques d’Igualtat del Govern, que emprendrà accions en paral·lel a la tasca policial. Els fets van tenir lloc a tres quarts de sis de la matinada de dissabte quan dos nois van agredir presumptament la víctima tant físicament com verbalment. Concretament, li haurien donat cops de puny a la cara deixant-li

