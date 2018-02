Jordi Cinca es reuneix amb el secretari responsable de nous ingressos, Tom R. Rumboug, per avançar en l'expedient d'entrada a l'organisme

Andorra formarà part de l'FMI en un any Jordi Cinca amb el responsable de nous ingressos de l'FMI, Tom R. Rumbough SFG

Actualitzada 14/02/2018 a les 19:52

Redacció Andorra la Vella

El ministre Xavier Espot ha explicat aquesta tarda que Andorra completarà en les pròximes setmanes l'expedient per ingressar al Fons Monetari Internacional (FMI) i que un cop tramitada la sol·licitud el procediment d'ingrés pot prorrogar-se un any, després de la reunió de consell de ministres. Espot ha actuat com a portaveu del Govern precisament perquè Jordi Cinca es troba a Washington on s'ha reunit amb el secretari responsable de nous ingressos de l'FMI, Tom R. Rumboug, per donar continuïtat a les converses per a l'entrada del Principat a l'organisme.

Cinca ha informat en la trobada del procés de reformes econòmiques i financeres dels útlims anys i ha manifestat que entrar a l'organisme permetrà "oferir una major estabilitat i credibilitat al sistema financer al Principat".

Espot també ha exposat que el consell de ministres ha aprovat el reglament que fixa les condicions tècnicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·losi. El canvi de normativa representa que s'ampliarà la vigilància a més instal·lacions que poden constituir focus de la legionel·la, com ara torres de ventilació o spa, i s'estima que inclogui un miler de punts de controls.

#1 Wormgal

(14/02/18 21:40)