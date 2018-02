Els pares i els dos fills de la família Troadec van ser morts per un familiar en pensar que s’havien quedat i amagat a Andorra l’or que l’avi havia trobat

La recerca a Andorra de l’or que suposadament la família Troadec havia amagat en una entitat del Principat perquè els seus parents quedessin al marge ha resultat infructuosa. L’or no es troba a Andorra i la policia francesa cada cop té més dubtes de la veracitat de la història dels lingots amagats que va provocar l’assassinat dels quatre membres de la família Troadec. Pascal i Brigitte Troadec, de 49 anys tots dos, i els seus fills Sébastien (21) i Charlotte (18) no han tingut cap contacte amb ningú des del 17 de febrer del 2017 i no responen a cap

#3 no el tenen els funcionaris?

(13/02/18 12:22)



#2 Abc

(13/02/18 12:15)



#1 Una història alliçonadora

(13/02/18 11:03)