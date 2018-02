Desenes d’ultradretans es planten a l’entrada i aturen la desocupació de la seu central de la filial

El grup neonazi Hogar Social va impedir ahir a la policia nacional espanyola que desallotgés l’edifici de Banco de Madrid, que es troba ocupat per aquesta entitat d’ultradreta des del 23 d’abril del 2017. Banco Madrid era la filial de BPA i l’edifici de l’entitat espanyola pertany a la societat andorrana. L’objectiu és vendre el centre i els diners obtinguts han d’anar a BPA per fer front als hipotètics diners que s’hagin d’entregar als clients o a les despeses generades. L’operació de venda de l’edifici no ha pogut avançar degut a l’ocupació per part dels neonazis. L’AREB havia portat l’ocupació